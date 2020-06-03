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Цена нефти превысила психологическую отметку 

Артём Кульша 1 час назад
Нефть подскочила
Фото: РИА Новости
Цена барреля нефти марки «Брент» (Brent) превысила 40 долларов впервые после начала ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно данным на 3:56 по московскому времени, на лондонской бирже ICE фьючерс на «Брент» с поставкой в августе 2020 года подорожал по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1,31% до 40,09 доллара за баррель. В 4:29 «Брент» стоила 40,37 доллара за баррель, а в 4:37 — 40,23 доллара за баррель.
В последний раз, как сообщал «Рамблер», стоимость барреля «Брент» превышала 40 долларов за баррель 6 марта 2020 года. В начале того месяца нефть резко подешевела в результате ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией. Эр-Рияд предложил, а Москва отказалась сократить добычу на фоне снижения спроса в результате пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
В апреле страны-участницы соглашения ОПЕК+, в том числе Россия и Саудовская Аравия, а также некоторые другие государства договорились о сокращении добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне и на 7,7 миллиона баррелей в сутки с июля.
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