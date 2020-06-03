Аналитики спрогнозировали 100 рублей за доллар

В случае нового витка снижения цен на нефть доллар будет стоить более 70 рублей, а если к этому добавится слишком медленное восстановление экономики, то все 90–100 рублей, пишут «Известия», ссылаясь на мнение аналитиков.

В мире вырос спрос на рисковые активы благодаря постепенному открытию ведущих экономик, которые к тому же получают помощь от правительств и дешевую ликвидность от центробанков, объяснил главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов . Рубль растет также благодаря дорожающей нефти и снижению ставки ЦБ . По его словам, позитивное влияние на курс рубля оказывают сокращение импорта из-за карантина и падение спроса на валюту для зарубежных поездок, а также валютные интервенции Минфина в рамках бюджетного правила. В июне курс доллара может протестировать 67–67,35 рубля, отмечают в отчете аналитики Газпромбанка . Если американская валюта пробьет нижнюю границу диапазона, то на горизонте года она может подешеветь до 60 рублей.

По словам главного аналитика «Алор Брокер» Алексея Антонова, вполне реален сценарий, что нефть будет дешеветь, а бюджет РФ в связи с этим ждет сильный дефицит. На фоне ослабления экономики после карантина доллар может стоить 90–100 рублей к концу года, добавил Антонов. Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев напомнил, что нынешнее укрепление рубля — это итог трехмесячной работы ЦБ, который снизил ключевую ставку и провел валютные интервенции. По его словам, они помогли российской валюте удержаться от скатывания в диапазон 85–90 рублей за доллар и 100 — к евро.

Фондовые рынки, понесшие большие потери в феврале и марте из-за возникших трудностей у крупных компаний и замедления экономик на фоне пандемии, сейчас находятся на пути к восстановлению, солидарны эксперты. Индексы уже отыграли значительную часть этого восстановления «авансом», поэтому для дальнейшего сильного роста нужен серьезный фундамент, прокомментировал директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-Капитал» Владимир Брагин

Цены на нефть растут на фоне ожиданий по продлению рекордного объема сокращения добычи странами ОПЕК+, отметили эксперты. В условиях слабого спроса, который восстанавливается медленнее, чем ожидалось, такие меры обеспечат хорошую поддержку ценам. Наращивание производства нефти может привести к очередному падению котировок до уровней ниже 30 долларов за баррель. Продление же соглашения о сокращении добычи в рамках ОПЕК+ (предусмотренное на май и июнь) до осени, наоборот, может вызвать рост цен на нефть до отметок 40–43 долларов за баррель.