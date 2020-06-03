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Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро 

RT на русском 47 минут назад
Рубль растет к доллару и евро
Фото: РИА Новости
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара снизился на 25 копеек — до 68,49 рубля.
Курс евро упал на 21 копейку и составил 76,49 рубля.
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Рынки , Евро , Доллар
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