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10.05
Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов
RT на русском
и
ещё 10
1 час назад
Фото:
Reuters
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Все новости на карте
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара вырос на 20 копеек — до 68,87 рубля.
Курс евро поднялся на 8 копеек и составил 77,24 рубля.
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