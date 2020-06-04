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Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов 

RT на русском и ещё 10 1 час назад
Рубль снижается к доллару и евро
Фото: Reuters
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 20 копеек — до 68,87 рубля.
Курс евро поднялся на 8 копеек и составил 77,24 рубля.
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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