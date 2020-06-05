В начале торгов на Московской бирже курс рубля резко вырос по отношению к основным валютам. По состоянию на 10:15 доллар торгуется на уровне 68,7 рубля, свидетельствуют данные площадки.

Евро опустился до 78,11 рубля. Таким образом российская валюта отыграла свое падение в четверг, которое случилось на фоне сообщений о переносе сроков встречи в формате ОПЕК+ и, как следствие, падении нефтяных котировок.

Главные российские фондовые индексы также растут. Индекс Мосбиржа поднялся на 0,43 процента, РТС — на 1,38 процента.

Поводом для укрепления рубля стал рост цен на нефть, сорт Brent вновь торгуется выше 40 долларов за баррель, а WTI достиг 37,6 доллара.

Такая динамика связана с сообщениями сразу нескольких источников о назначении встречи ОПЕК+ на 6 июня. Аналитики восприняли информацию как свидетельство того, что стороны сумели снять противоречия и ужесточат условия сделки, чтобы текущий уровень сокращений на 9,7 миллиона баррелей в сутки сохранился и после 1 июля.