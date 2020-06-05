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Рубль резко вырос 

Артём Кульша и ещё 1 50 минут назад
Курсы доллара США и евро по отношению к российскому рублю снизились на фоне роста стоимости нефти. Об этом сообщает ТАСС.
На открытии сегодняшних торгов на Московской бирже, в 10:00 по московскому времени, курс американской валюты по отношению к российской по сравнению с уровнем закрытия вчерашних торгов стал меньше на 0,4% (68,86 рубля), а курс европейской — на 0,1% (78,3 рубля). В 10:20 доллар стоил 68,65 рубля, а евро — 78,01 рубля.
Тем временем индекс Мосбиржи в 10:00 составлял 2780,32 пункта (рост на 0,5% в сравнении с уровнем закрытия торгов в четверг), а индекс РТС — 1266,42 пункта (рост на 0,7%). В 10:25 индекс Мосбиржи снизился до 2778,56 пункта, тогда как индекс РТС вырос до 1275,12 пункта.
Сегодня утром на торгах на бирже ICE в Лондоне, как сообщал «Рамблер», стоимость августовского фьючерса на нефть марок «Брент» (Brent) и WTI достигла 40,17 доллара за баррель и 37,44 доллара за баррель соответственно. Столько нефть не стоила с начала марта — тогда она резко подешевела в результате срыва соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи.
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Рынки , Видео , Экономика , Московская биржа
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