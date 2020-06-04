Доллар по 100 рублей: раскрыт худший сценарий пандемии

Новая вспышка коронавируса в России может спровоцировать рост курса доллара до 100 рублей в конце 2020 года. Это возможно при пессимистичном сценарии, оптимистичный предполагает, что в четвёртом квартале американская валюта лишь превысит отметку в 85 рублей.

Такой прогноз сделали аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), сообщает РБК. По их мнению, в ближайшие два года нацвалюта будет колебаться в коридоре 87–91 рубль за доллар.

Её ослабление начнётся во втором полугодии 2020 года. На это повлияют новое снижение цен на нефть, сезонный рост внутреннего спроса на валюту и отток капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского.