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Оценена вероятность доллара по 90 рублей в случае второй волны коронавируса 

Lenta.ru и ещё 5 1 час назад
Оценена вероятность доллара по 90 рублей
Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) оценил вероятность укрепления курса доллара до 90 рублей в случае возникновения в России второй волны эпидемии коронавируса. Доклад организации опубликован на ее сайте.
В документе говорится, что серьезное ослабление курса рубля (при условии возникновения полноценной второй волны коронавируса) возможно во второй половине 2020 года. Основными причинами станут новое снижение мировых цен на нефть и повышение спроса на иностранную валюту, в том числе со стороны импортеров.
По оценке авторов, начиная с конца 2020 года и до 2022-го курс рубля будет колебаться в диапазоне от 87 до 91 за доллар. Согласно оптимистичному прогнозу ЦМАКП, в четвертом квартале 2020-го курс будет превышать 85 рублей за доллар, в пессимистичном варианте — равняться примерно 100 рублям за доллар.
В январе глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев заявил, что из-за эффекта бюджетного правила курс доллара с большей вероятностью достигнет отметки в 200 рублей нежели опустится до 40 рублей. Впоследствии экономист объяснил, что дал гипотетическую оценку.
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Комментарии
Рынки , Экономика , Алексей Ведев , РАНХиГС
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