Прогноз по курсу рубля: доллар по 100 к концу года 

Главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов заявил, к концу 2020 года курс российской валюты может упасть до 90-100 рублей за доллар. Об этом пишут «Известия».
По мнению Антонова, это может произойти из-за падения цен на нефть и ослабления экономики на фоне пандемии. Антонов считает, что сейчас хорошее время для покупки валюты.
С ним не согласны аналитики Газпромбанка. В их отчете (есть в распоряжении «Известий») сказано, что в июне доллар может подешеветь до 67–67,35 рубля. По их мнению, если это произойдет, позже российская валюта может укрепиться и до 60 рублей за доллар.
Ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков заявил, что доллар подешевеет еще сильнее, если нефть будет стоить 50-60 долларов, а мировая экономика быстро отправится от пандемии.
Как писал «Рамблер», ранее курс доллара упал ниже 69 рублей впервые с 6 марта. Аналитики объяснили это ростом цен на нефть, снижением ставки Центробанка, сокращением импорта и падением спроса на валюту.
Экономист «БКС Премьер» Антон Покатович заявил принадлежащему Григорию Березкину РБК, что в ближайшее время рубль продолжит умеренно укрепляться, но не выше 67–68 рублей за доллар.
Аналитики Райффайзенбанка прогнозируют рост доллара до 74 рублей в третьем квартале и возвращение к 72 рублям по итогам года, если нефть будет торговаться на уровне 40 долларов за баррель. В «Ренессанс Капитале» сохраняют базовый прогноз на уровне 76 рублей в среднем за 2020 год.