Прогноз по курсу рубля: доллар по 100 к концу года 

Главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов заявил, к концу 2020 года курс российской валюты может упасть до 90-100 рублей за доллар. Об этом пишут «Известия»

По мнению Антонова, это может произойти из-за падения цен на нефть и ослабления экономики на фоне пандемии. Антонов считает, что сейчас хорошее время для покупки валюты.

С ним не согласны аналитики Газпромбанка . В их отчете (есть в распоряжении «Известий») сказано, что в июне доллар может подешеветь до 67–67,35 рубля. По их мнению, если это произойдет, позже российская валюта может укрепиться и до 60 рублей за доллар.

Ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков заявил, что доллар подешевеет еще сильнее, если нефть будет стоить 50-60 долларов, а мировая экономика быстро отправится от пандемии.

Как писал «Рамблер», ранее курс доллара упал ниже 69 рублей впервые с 6 марта. Аналитики объяснили это ростом цен на нефть, снижением ставки Центробанка , сокращением импорта и падением спроса на валюту.