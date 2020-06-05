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Нефть дорожает в ожидании дальнейших подробностей о датах встречи ОПЕК+ 

Прайм 1 час назад
Нефть дорожает
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть в пятницу растут, инвесторы ожидают новой информации о датах встречи представителей стран сделки ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.45 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,55% — до 40,21 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,24% — до 37,5 доллара за баррель.
Изначально 9-10 июня планировалось провести встречу альянса по дальнейшей судьбе соглашения, но затем ОПЕК+ начала обсуждать возможность проведения заседания 4 июня, чтобы иметь возможность сформировать июльскую программу поставок на основе принятого по итогам решения по соглашению. Однако в среду появилась информация о том, что встреча ОПЕК+ 4 июня может и не состояться, пока не будет решена проблема с нарушением квот некоторыми странами.
Агентство Блумберг со ссылкой на источник сообщило, что министерская встреча стран ОПЕК+ может состояться в выходные в случае подтверждения достигнутых договоренностей с Ираком. Ранее два источника в делегациях альянса сообщили РИА Новости, страны ОПЕК+ перенесли дату заседания технического мониторингового комитета на 17 июня, однако относительно общей министерской встречи ясности не было.
"Нефтяной альянс изо всех сил пытается найти консенсус в отношении продления действующих сокращений добычи", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков ANZ Research.
ОПЕК+ в апреле договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.
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Комментарии
Рынки , РИА Новости , Bloomberg , Reuters
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