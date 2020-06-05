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Нефть подорожала до максимума 

Артём Кульша 1 час назад
Нефть подорожала до максимума
Фото: РИА Новости
Нефть подорожала до максимума с начала марта. Об этом сообщает «Лента.ру».
В марте, как сообщал «Рамблер», нефть резко подешевела в результате срыва соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи. В апреле страны-участницы ОПЕК+ и некоторые другие государства договорились о снижении добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне и на 7,7 миллиона баррелей в сутки с июля.
На 9-10 июня было запланировано заседание ОПЕК+, на котором должен был обсуждаться вопрос продления нынешнего уровня сокращения добычи.
Россия и Саудовская Аравия предварительно согласовали целесообразность этого, в связи с чем встречу было предложено провести раньше — 4 июня. Однако оказалось, что Ирак, Нигерия и Казахстан выполнили план по сокращению добычи не полностью. В этой связи в ОПЕК+ возникли разногласия относительно даты заседания. Сегодня стало известно, что оно состоится 6 июня.
На этом фоне, согласно данным на 8:30 по московскому времени, стоимость нефти марок «Брент» (Brent) и WTI в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне достигла максимума с начала марта: «Брент» — 40,17 доллара за баррель, WTI — 37,44 доллара за баррель.
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