​Фондовые торги в РФ открылись в «зеленой зоне» 

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Российские фондовые индексы в пятницу начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи

Индекс Мосбиржи на 10:01 мск прибавил 0,48% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 779,64 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,79% и равнялся 1 267,22 пункта.

В целом ситуация на мировых фондовых рынках на утро пятницы складывается благоприятной, отмечает главный аналитик ПСБ Роман Антонов . «Азиатские площадки преимущественно торгуются в зеленой зоне, как и фьючерсы на американские и европейские индексы. Нефть Brent вернулась в район 40 долларов за баррель», — поясняет эксперт.

Пот его прогнозу, внешняя конъюнктуры и восстановление нефтяных котировок сегодня позволят индексу Мосбиржи отыграть часть потерь предыдущего дня.