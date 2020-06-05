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​Фондовые торги в РФ открылись в «зеленой зоне» 

Банки.ру 42 минуты назад
​Фондовые торги в РФ открылись в «зеленой зоне»
Фото: ТАСС
Российские фондовые индексы в пятницу начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи на 10:01 мск прибавил 0,48% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 779,64 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,79% и равнялся 1 267,22 пункта.
В целом ситуация на мировых фондовых рынках на утро пятницы складывается благоприятной, отмечает главный аналитик ПСБ Роман Антонов. «Азиатские площадки преимущественно торгуются в зеленой зоне, как и фьючерсы на американские и европейские индексы. Нефть Brent вернулась в район 40 долларов за баррель», — поясняет эксперт.
Пот его прогнозу, внешняя конъюнктуры и восстановление нефтяных котировок сегодня позволят индексу Мосбиржи отыграть часть потерь предыдущего дня.
«Ждем попыток возвращения индекса в верхнюю часть диапазона 2 750—2 800 пунктов», — говорит аналитик.
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