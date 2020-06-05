Рубль растет к доллару и евро

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На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара снизился на 34 копейки — до 68,82 рубля.

Курс евро упал на 18 копеек и составил 78,20 рубля.