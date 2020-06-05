Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.90
$
69.00
78.01
78.01
Прогноз
08.06 – 15.06
$
71.00
78.14
Индексы и котировки Brent
40.32
+0.07 Золото
1710.04
+0.04 РТС
1257.31
–0.53
Динамика валют
EUR / USD
05.06
1.1367
+0.0417
21.05
1.0951
02.06
25.05
11.05

Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро 

RT на русском 50 минут назад
Рубль растет к доллару и евро
Фото: РИА Новости
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара снизился на 34 копейки — до 68,82 рубля.
Курс евро упал на 18 копеек и составил 78,20 рубля.
Видео дня. Москвичи отказываются покупать дорогие смартфоны
RT на русском: последние новости
Мировые цены на нефть растут Мировые цены на нефть растут Рубль растёт к доллару и евро Рубль растёт к доллару и евро Рубль растёт к доллару и евро Рубль растёт к доллару и евро
Рынки , Евро , Доллар
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России открылся конкурент IKEA
В России открылся конкурент IKEA
Украина выходит из карантина с колоссальными потерями
Украина выходит из карантина с колоссальными потерями
В крупнейших городах России рухнула стоимость жилья
В крупнейших городах России рухнула стоимость жилья
Нефть стали сливать в море: миру грозит экологическая катастрофа
Нефть стали сливать в море: миру грозит экологическая катастрофа
Россия жестко ответила США о будущем «Севпотока — 2»
Россия жестко ответила США о будущем «Севпотока — 2»
Видео
Назван срок восстановления экономики России
00:27
Назван срок восстановления экономики России
Экономика
Названа оптимальная стоимость доллара
01:19
Названа оптимальная стоимость доллара
Экономика Компании
Польша шантажирует «Газпром»
00:21
Польша шантажирует «Газпром»
Экономика
Нефть взлетела
00:16
Нефть взлетела
Рынки
Путин дал поручение Сечину
00:20
Путин дал поручение Сечину
Экономика
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
00:30
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
Экономика Другое
Замороженные пенсии россиян вырастут
03:01
Замороженные пенсии россиян вырастут
Личный счет Недвижимость
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
00:17
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
Рынки Экономика
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение