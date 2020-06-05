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Биржи АТР закрылись ростом на надеждах на восстановление мировой экономики 

Прайм 52 минуты назад
Биржи АТР закрылись ростом
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы ростом индексов на фоне укрепления надежд на восстановление мировой экономики по мере снятия ограничений, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,4%, до 2930,8 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,22%, до 1856,61 пункта, гонконгский Hang Seng Index подрос на 1,7%, до 24770,41 пункта, южнокорейский KOSPI увеличился на 1,43%, до 2181,87 пункта. Японский Nikkei 225 поднялся на 0,74%, до 22863,73 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,12%, до 5998,7 пункта.
Трейдеры надеются, что мировая экономика встанет на путь восстановления по мере снятия введенных в связи с коронавирусом ограничений в разных странах мира. Также инвесторы с оптимизмом оценивают меры по поддержке экономики, принятые в разных странах. В четверг Европейский центробанк (ЕЦБ) расширил специальную программу по покупке активов Pandemic emergency purchase programme (PEPP) на 600 миллиардов евро, а ее срок — на полгода с целью поддержать экономику, переживающую рецессию из-за пандемии коронавируса.
В то же время рост на рынках был ограничен ожиданиями статистики по безработице из крупнейшей мировой экономики — США. По прогнозам аналитиков, минтруда США сообщит в пятницу о том, что безработица в стране в мае обновила рекорд с 1938 года и поднялась до отметки в 19,8% с апрельских 14,7%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики уменьшилось на 8 миллионов после рекордного падения на 20,5 миллиона месяцем ранее.
"Ожидается, что майские данные по занятости в США покажут всплеск безработицы, что может напомнить фондовым рынкам о том, насколько плачевна ситуация в реальной экономике", — сказал агентству Франс Пресс старший стратег Rakuten Securities Муцуми Кагава (Mutsumi Kagawa).
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Комментарии
Рынки , Минтруд , ЕЦБ , France-Presse
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