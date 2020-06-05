Ирак поставил сделку по нефти под угрозу 

Сокращение добычи нефти в Ираке может повлечь за собой экономический кризис в стране, который спровоцирует голодные бунты. Об этом говорится в статье Bloomberg, передает «Лента.ру».

Ирак не в состоянии снизить производство нефти, составляющее около 90% доходов страны. Это, в свою очередь, ставит под угрозу сделку ОПЕК+. Ранее Ирак согласился сократить добычу почти на 25% в мае и июне, но фактически снизил добычу сырья лишь на 10%. За это страна не раз подвергалась критике со стороны Саудовской Аравии и России.

Глава отдела исследований на Ближнем Востоке банка MUFG Эсан Хоман отмечает, что иракцы давно уклоняются от своих обязанностей в ОПЕК , и будут продолжать делать это, «если не подвергнуть их внешнему мониторингу и какому-нибудь наказанию за невыполнение».

Невыполнение связано с бедственным положением иракской экономики: в начале года по стране прокатилась волна акций протеста против коррупции и низкого уровня жизни, затем началась пандемия коронавируса и падение нефтяных цен.

Большинство предприятий в Ираке были закрыты, а правительство страны заняло около 2,5 млрд долларов у местных банков для субсидирования зарплат.

Всемирный банк прогнозирует, что в этом году ВВП Ирака сократится на 10%. МВФ оценивает дефицит бюджета Ирака в 2020 году в 22% ВВП. Это выше, чем где-либо на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Как сообщал «Рамблер», в марте нефть резко подешевела в результате срыва соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи. В апреле страны-участницы ОПЕК+ и некоторые другие государства договорились о снижении добычи на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне и на 7,7 млн баррелей в сутки с июля.