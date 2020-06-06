США подставят плечо российскому рублю

Эксперты банка Standard Chartered предрекают резкое падение доллара в случае, если Федеральная резервная система США опустит ключевую ставку до отрицательных значений. По слова председателя ФРС Джерома Пауэлла , этого сценария все-таки удастся избежать — у регулятора достаточно инструментов для борьбы с экономическими последствиями эпидемии. Хотя его оптимизм разделяют далеко не все эксперты.

«Отрицательные ставки станут неизбежными, если темпы восстановления экономики не оправдают ожиданий, а инструменты денежно-кредитной политики будут исчерпаны. ФРС придется опуститься до диапазона минус 0,5% — минус 1%», — предупреждает Standard Chartered.

Эксперты банка Goldman Sachs тоже отмечают, что такой сценарий становится все более вероятным в условиях глубокого и продолжительного экономического спада. Перспективы девальвации национальной валюты Дональда Трампа не пугают — напротив, он твердо убежден, что Соединенным Штатам нужна отрицательная ставка рефинансирования. Насколько эффективным будет этот шаг?

— При нулевой ставке вы не платите никакого вознаграждения кредитующему вас Центральному банку, — поясняет российский экономист Василий Колташов. — Центробанк — это ФРС, Банк Англии, Европейский Центральный Банк или Банк Японии. Я перечислил страны с низкими и даже отрицательными ставками. При отрицательной ставке вы не только ничего не платите, но и сами получаете вознаграждение за то, что одолжили деньги.

«СП»: — Схема простая, но как такое возможно? То есть я прихожу в банк, беру 100 миллиардов долларов в кредит, а потом возвращаю 99? И на ровном месте становлюсь миллиардером.

— Это распространяется, прежде всего, на крупный бизнес, на банки, на финансовые структуры. Предпринимается попытка обеспечить поддержание пузырей на фондовом рынке и простимулировать любую неэффективную деятельность, чтобы ничего не упало. Чтобы не обанкротился ни один банк, который должен выплачивать проценты по кредитам, а он их не выплачивает и получает вознаграждение от Центробанка.

По сути, это совершенно ненормальное явление. Отрицательная ставка — верный признак больной экономики. Ничего хорошего её не ждет, как и национальную валюту такой страны. Речь идет о долларе, о британском фунте, затем уже о евро и японской йене. Это валюты зоны глобального центра.

«СП»: — Почему у них такие невеселые перспективы?

— Потому что так не может продолжаться бесконечно. Хотя раньше многие экономисты придерживались иной точки зрения. Дескать, эмиссия может длиться без конца, можно сколько угодно денег вливать в экономику, это не страшно. И показатели инфляции на Западе служили тому подтверждением. Ставки низкие, ставки сверхнизкие, ставки отрицательные — а официальная инфляция тоже низкая. Рост при этом тоже очень слабый, практически никакой, но ничего страшного не происходит.

Такая ситуация наблюдалась еще в 2019 году. Но в 2020 году равновесие нарушилось. Из-за боязни девальвации ФРС и Банк Англии не стали вливать деньги в финансовую систему. В результате они пропустили момент, когда начался обвал фондового рынка. А за обвалом вспыхнул кризис в реальной экономике, начались массовые увольнения. Пришлось вдогонку вливать деньги триллионами, особенно это касается ФРС. Сейчас у неё на балансе бумаг на сумму более 7 триллионов долларов. Американский государственный долг растет стремительно, и, видимо, дойдет с 25 до 30 триллионов уже к концу этого года. Все это — заимствования и эмиссия в большом объеме.

Рост долларовой массы уже начал оказывать влияние на процессы в мировой экономике. Началось инфляционное повышение цен на нефть. России это выгодно. Положительное изменение курса рубля — демонстрация того, что это нормальная валюта. А с долларом творится что-то страшное.

В США будет очень высокая инфляция (она уже наблюдается). Возвращается такое «затертое» явление, как слампфляция, то есть обвал экономики при высокой инфляции. Этот термин использовался во время кризиса 1970-х годов, но его заменили более мягким вариантом — стагфляция, застой плюс инфляция. Думаю, и в Великобритании будут аналогичные проблемы.

«СП»: — Вы упомянули, что ФРС надувает гигантский пузырь. А пузырь, как известно, рано или поздно должен лопнуть. Или его можно сдуть?

— Можно. Плановая девальвация, как я уж сказал, сдула бы пузырь. Либо у вас обесцениваются деньги, в которых номинирован пузырь, либо обесцениваются бумаги.

Классический вариант XIX века — это, конечно, биржевое падение и снижение стоимости компаний, недвижимости, рабочей силы (то есть зарплата идет вниз). Так было во времена металлических денег, золотых и серебряных, во времена стабильного курса. Но мы-то живем в эпоху, когда Центробанки эмитируют сколько угодно этих денежных знаков.

В процессе кризисного падения по сценарию XIX века только немногие выживают и обогащаются. Как этого не допустить? Нужно, чтобы упали все сразу — девальвация! Вместо стихийного (и в то же время логичного) рыночного процесса происходит падение ценности экономики как таковой. Мы, к примеру, оценивали американскую экономику в одну сумму, а она оказалась дешевле в 2-3 раза. И заводы, и компании, и недвижимость — все стало значительно дешевле.

Такой механизм можно запустить вручную, можно внепланово.

«СП»: — Но ФРС идет иным путем?

— Да. Они зачем-то обнулили ставку. Я не понимаю, какой в этом смысл. Руководство ФРС прекрасно знает, что американская финансовая система — это огромный пузырь. Фондовый рынок — пузырь, раздутый примерно вдвое сильнее, чем в 2007 году. Обнуление ставки в этих условиях никого не спасает. Но ФРС пошла по этому пути, ничего не добилась, начала скупать «мусорные» бумаги бешеными темпами. Итог — 7 триллионов долларов на балансе. Дальше что? Катастрофу в реальном секторе экономики они не предотвратили, финансовую систему не спасли. И доллар тоже не спасут. Можно было пожертвовать какой-то фигурой в этой партии. К примеру, пожертвовать финансистами ради реального сектора (это то, что в России произошло стихийно). А так — кругом сплошной провал, закономерным итогом которого являются бунты по всей Америке.

«СП»: — При этом глава ФРС заявляет, что отрицательные процентные ставки не понадобятся, у регулятора якобы достаточно инструментов для борьбы с экономическими последствиями эпидемии. Что это за таинственные инструменты?

— Все их инструменты не спасают американскую экономику. Как можно было за два месяца достичь такого уровня безработицы, к которому Америка во время Великой депрессии шла четыре года?!

Я понимаю, что Пауэлл держит в уме простую формулу: все крупные финансовые спекулянты могут обменять свои «мусорные» бумаги на доллары. ФРС забирает себе убытки, а вам отдает деньги. Для этого не нужна ни нулевая, ни отрицательная ставка (она, к тому же, и так была сильно понижена). Формально это спасает компании, у которых на руках появляются доллары. Но что с ними делать? Их же нужно куда-то инвестировать. Раньше они были номинированы в ценных бумагах, которые создавали огромную капитализацию, а теперь их брать опасно. Золото? Это убежище на время, а дальше что?

«СП»: — Какие возможности открываются перед рублем?

— Видимо, наша валюта будет дорожать. Если американцы этот процесс не остановят (в чем я очень сомневаюсь), инфляционная волна будет поднимать цены на нефть — повторение ситуации 1973 года. Сейчас объем мировой торговли и потребления нефти сжался, поэтому выгоды пока весьма скромные. Но в перспективе Россия, во-первых, будет получать инфляционные доллары и сбрасывать их. Во-вторых, если наша экономика при этом будет стабильна и курс будет расти, то она станет более привлекательной для иностранных инвесторов, в том числе британских и американских. Повторюсь, им куда-то нужно двигаться из зоны бедствия. Для них может быть интересно создание новых предприятий в России.

Это может привести к перезапуску российской экономики и её росту. Просто нужно будет не совершать ошибок.