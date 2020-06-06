Курс доллара: эксперты советуют придержать валюту 

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Эксперты заявили, что курс доллара упал, а рубль серьезно укрепился в последние дни. Эта тенденция сохранится на будущей неделе, что стоит учитывать россиянам, имеющим валютные сбережения.

На неделе курс доллара достигал 68,2 рубля. В пятницу доллар завершил торги на отметке 68,7. Курс евро снизился сразу на 82 копейки, до 77,5 рубля.

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Укрепление рубля вызвано несколькими факторами, которые поддерживают интерес инвесторов к нацвалюте, передает «Свободная пресса»

«Главным фактором укрепления стал рост цен на нефть до 42 долларов за барр. Основные игроки нефтяного рынка договорились пролонгировать соглашения ОПЕК плюс», — говорит ведущий аналитик QBF Олег Богданов.

Кроме того, на руку рублю сыграли общие позитивные настроения инвесторов из-за хороших данных по рынку труда США.

По словам Богданова, прогноз курса доллара на следующей неделе весьма благоприятен. Укрепление рубля продолжится, что следует учесть желающим выиграть на обмене валюты.

«Вполне возможно, что пара доллар-руб. будет тестировать нижнюю границу диапазона 67−72, то есть нацвалюта может вырасти до 67», — отметил эксперт.

Богданов полагает, что инвесторы видят все меньше рисков, поэтому следует ждать денежных потоков, направленных на развивающиеся рынки.