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Саудовская Аравия отменила нефтяную войну с Россией 

Lenta.ru и ещё 7 49 минут назад
После успешного завершения переговоров в формате ОПЕК+ Саудовская Аравия отменила почти все скидки на нефть, которые предоставила клиентам в Европе и Азии после начала ценовой войны с Россией, пишет Bloomberg.
Как свидетельствует прайс-лист компании, повышение стало самым серьезным за почти два десятилетия и в первую очередь коснулось июльских поставок в Азию.
Действия королевства указывают, что оно пытается любым способом добиться повышения нефтяных котировок до приемлемых для себя уровней. Госкомпания Saudi Aramco де-факто является регулятором цен на Ближнем Востоке, поэтому Эр-Рияд надеется, что ее примеру последуют и остальные производители региона.
В субботу, 6 июля, страны ОПЕК+ договорились о продлении сокращения добычи нефти на почти максимальном объеме. Если в мае и июне оно достигало 9,7 миллиона баррелей в сутки, то в июле составит 9,6 миллиона, а не 7,7 миллиона, как предполагалось ранее.
Такое решение позитивно отразилось на нефтяных котировках. С начала торгов в понедельник цена сорта Brent доходила до 43,5 доллара за баррель, после чего скорректировалась до 43 доллара. В последний раз сырье торговалось на таких уровнях ровно три месяца назад, 6 марта, когда стало известно о разрыве сделки ОПЕК+. Стороны заключили новое соглашение в апреле, а вступило в силу оно в мае.
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Рынки , Видео , Экономика , Цена на нефть , Bloomberg
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