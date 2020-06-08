Рубль подорожал

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13.05
Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро
RT на русском
и
ещё 3
1 час назад
Фото:
ТАСС
Комментарии
Все новости на карте
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара снизился на 30 копеек — до 68,40 рубля.
Курс евро упал на 32 копейки и составил 77,24 рубля.
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