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Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро 

RT на русском и ещё 3 1 час назад
Рубль подорожал
Фото: ТАСС
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара снизился на 30 копеек — до 68,40 рубля.
Курс евро упал на 32 копейки и составил 77,24 рубля.
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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