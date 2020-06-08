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Рубль продемонстрировал рекордный рост 

Павел Тиунов и ещё 5 1 час назад
На валютной бирже российский рубль вырос до максимальных значений с марта текущего года, сообщает Lenta.ru, ссылаясь на данные Московской биржи. Поводом для укрепления нацвалюты аналитики называют появившуюся уверенность относительно будущего нефти.
На момент утра 8 июня курс доллара составил 68,23 рубля, евро — 77,12 рубля. По данным издания, аналогичных показателей рубль последний раз достигал три месяца назад в начале марта сразу после того, как стало известно о провале российско-арабских переговоров по сделке ОПЕК+.
США подставят плечо российскому рублю
Уверенные позиции российский рубль приобрел, говорится в статье, благодаря муссирующейся в прессе информации о будущем нефти. Спрос на «черное золото» нефтедобывающие страны поддерживают путем ограничения его добычи: 6 июня участники ОПЕК+ продлили сохранение квот. В настоящее время объем добычи нефти в мире не должен превышать 9,6 млн баррелей в сутки. Журналисты также полагают, что рубль получит дополнительную поддержку после отмены арабских скидок на нефть, которые Саудовская Аравия ввела в апреле этого года.
Ранее, как сообщал «Рамблер», аналитики издания Bloomberg признали, что «нефтяная война» между РФ и Саудовской Аравией закончена. Эксперты пришли к выводу, что принимаемые арабской страной меры направлены на «разворот рынка нефти после апрельского падения цен».
Комментарии 24
Рынки , Видео , Московская биржа , Lenta.ru , Евро , Доллар
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