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Китай закупил рекордную партию нефти 

Газета.Ru 2 часа назад
Китай рекордно запасся нефтью
Фото: Газета.ru
В мае Китай увеличил импорт нефти на 15% в сравнении с апрелем, пишет агентство Bloomberg. Тем самым Пекин обновил рекорд, установленный в ноябре прошлого года, — объем ввезенной нефти в страну в последний месяц весны составил почти 48 млн тонн. «Газета.Ru» рассказывает, почему КНР так резко увеличила импорт черного золота в один из самых тяжелых периодов для энергетического рынка.
В мае Китай ввез почти 48 млн тонн нефти — об этом сообщило агентство Bloomberg. Это почти 11,5 млн баррелей в день, то есть по сути больше, чем добывают все российские нефтепромышленники. По условиям сделки ОПЕК+ сейчас Россия может добывать не более 8,5 млн баррелей в день.
В беседе с «Газетой.Ru» аналитики выразили мнение, что тем самым Китай воспользовался возможностью закупить нефть по бросовым ценам.
«Для рациональных импортеров нефти — а Китай, безусловно, таким является — было бы просто недальновидно не наращивать резервы нефти, пока цены находятся на столь низком уровне», — сказала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
Рассчитывать на то, что после этого Китай перестанет импортировать крупные объемы нефти, не приходится. Ведь экономика страны постепенно восстанавливается: об этом говорит хотя бы то, что многие государства сейчас отменяют ограничения на авиасообщение и по сути ждут наплыва китайских туристов — одних из самых платежеспособных в мире, отметила Мильчакова. Если не к концу 2020 года, то уже в первом полугодии 2021 года туристическая отрасль восстановится, полагает собеседница издания.
Это значит, что спрос на авиатопливо впредь будет только расти и к осени этого года баррель Brent подорожает до $50, уверена аналитик. Уже сейчас на лондонской межконтинентальной бирже «бочка» стоит $41.
Марсель Салихов из Высшей школы экономики (ВШЭ) сомневается в правдивости этой статистики китайского импорта нефти, потому что в целом она расходится с другими экспертными оценками.
«Разброс оценок между тем, что сообщают Международное энергетическое агентство (МЭА) и Управление энергетической информацией США, и внутренними китайскими данными составляет примерно 2 млн баррелей. Собственно, китайские данные показывают, что в первом квартале этого года практически не произошло никакого сокращения спроса», — рассказал «Газете.Ru» эксперт.
в целом Китай мог воспользоваться ситуацией на мировом нефтяном рынке, чтобы закупить необходимые ресурсы дешевле, чем они стоили в «доковидную» эпоху.
А значит, ни о каком реальном экономическом возрождении речь не идет. Даже несмотря на то, что данные по крупным городам в Китае утверждают, что все возвращается к прежним показателям — в плане той же мобильности населения — все это не сигнализирует о восстановлении экономических процессов в целом. Ведь с точки зрения промышленности сопоставимых надежных оценок пока нет, указывает ученый.
«Скорее всего, действительно, Китай решил воспользоваться низкими ценами и увеличивал последние месяцы стратегические резервы, которые у него есть», — предположил Салихов
Высказанная экспертом мысль по поводу наполнения стратегических резервов по сути сигнализирует о том, что для реального восстановления спроса на нефть в мире нет серьезных причин и страны вроде Китая на деле просто запасаются энергоресурсами на случай новой волны эпидемии коронавируса.
«Судя по другим странам, по той же России, у нас ситуация сложная. Потребление упало и восстанавливается достаточно медленно, — рассуждает Салихов. — В Европе примерно похожая картина. Поэтому сейчас по сути наступает действие вторичных эффектов, если мы оцениваем всю ситуацию с пандемией».
Вторичные эффекты, по его словам, связаны с ростом безработицы, закрытием любого рода бизнесов, что в итоге приведет к снижению экономической активности в мире в целом.
«Сейчас на рынках царит чересчур большой оптимизм, который не подкрепляется в достаточной степени фундаментальными факторами», — отмечает эксперт.
Но учитывая спекулятивный фактор, черное золото в ближайшие месяцы может вырасти в цене — хотя бы на фоне новостей о рекордном спросе в Китае. А потом они упадут в процессе коррекции. По мнению Марселя Салихова из ВШЭ, к концу года нефть все равно подешевеет до $30-35 за баррель Brent.
Наталья Мильчакова из ИАЦ «Альпари» не разделяет этот прогноз и считает, что летом цены на Brent будут держаться в районе $40-45, а к осени восстановятся до $50. Но это произойдет, только если не случится второй волны пандемии.
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Комментарии 1
Рынки , Наталья Мильчакова , Международное энергетическое агентство , ВШЭ , Газета.Ru , Bloomberg
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