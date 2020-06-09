Биржи АТР растут

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно растут, поскольку надежды на восстановление экономики повышают у инвесторов аппетит к риску, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.44 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,47% — до 2951,7 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,46%, до 1865,41 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,31% — до 25101,56 пункта. Японский индекс Nikkei 225 опускался на 0,66%, до 23028,24 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,73%, до 2168,36 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — рос на 2,37%, до 6141 пункта.

Снятие карантинных ограничений во многих странах вселило в инвесторов надежду на относительно быстрое восстановление мировой экономики.

"Усилия центральных банков по стабилизации рынка сработали", — считает стратег J. P. Morgan Asset Management Тай Хуэй (Tai Hui), мнение которого приводит агентство Рейтер.

Аналитик отметил, что текущее ралли обусловлено уверенностью инвесторов в том, что худшее для экономики уже позади. "Тем не менее, инвесторы должны помнить о потенциальных рисках в будущем", — добавил он.

К потенциальным рискам, по мнению эксперта, относится угроза второй волны коронавируса, а также опасения по поводу возобновления торговой напряженности между США и Китаем.