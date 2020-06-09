Нефть дорожает

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Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Июльские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,65%, составив $38,44 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе увеличились на 0,39% — до $40,96 за баррель.