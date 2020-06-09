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Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро 

RT на русском 1 час назад
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 27 копеек — до 68,47 рубля.
Курс евро поднялся на 17 копеек и составил 77,20 рубля.
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Рынки , Видео , Московская биржа , Евро , Доллар
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