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Курс рубля падает 

Артём Кульша 33 минуты назад
Курс российского рубля снизился по отношению к доллару США и евро, несмотря на то, что нефть марок «Брент» (Brent) и WTI подорожала. Об этом сообщает ТАСС.
В 10:00 по московскому времени, в момент открытия торгов на Московской бирже, курс российской валюты по отношению к американской по сравнению с уровнем закрытия вчерашних торгов стал меньше на 0,47%, 68,52 рубля, а по отношению к европейской — на 0,25%, 77,22 рубля. В 10:12 доллар стоил 68,59 рубля, а евро — 77,3 рубля.
В 10:00 индекс Мосбиржи поднялся до 2804,36 пункта (рост на 0,29%), а индекс РТС — до 1295,42 пункта (рост на 0,52%). В 10:15 индекс Мосбиржи составлял 2798,85 пункта, а индекс РТС — 1285,56 пункта.
Тем временем на торгах на бирже ICE в Лондоне фьючерс на нефть «Брент» с поставкой в августе подорожал до 40,9 доллара за баррель, что больше уровня закрытия предыдущих торгов на 0,25%, а нефть WTI до 38,41 доллара за баррель — рост на 0,58%.
Вчера, как сообщал «Рамблер», рубль по итогам торгов укрепился по отношению к доллару и евро на 0,4% — до 68,4 рубля и 77,25 рубля соответственно, тогда как нефть «Брент» подешевела на 2,2% до 40,97 доллара за баррель.
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Рынки , Видео , Московская биржа , Евро , Доллар
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