Фондовые индексы РФ торгуются в минусе

Все новости на карте

Фондовые торги в РФ открылись во вторник выше уровней предыдущего закрытия, однако впоследствии индексы изменили динамику, свидетельствуют данные Московской биржи

Так, индекс Мосбиржи на старте торгов составил 2 804,36 пункта против 2 796,3 на закрытии сессии понедельника, а индекс РТС — 1 295,42 против 1 288,71 пункта.

По состоянию на 10:19 мск индекс Мосбиржи прибавлял 0,05%, а индекс РТС терял 0,25%, значения индикаторов составляли 2 797,68 и 1 285,54 пункта соответственно.

На 10:29 оба индекса уже в минусе: индекс Мосбиржи — на 0,09%, а индекс РТС — на 0,44%.