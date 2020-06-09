Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.70
$
68.68
77.35
77.50
Прогноз
15.06 – 22.06
$
68.70
77.20
Индексы и котировки Brent
40.97
–0.51 Золото
1698.13
+0.16 РТС
1284.50
–0.33
Динамика валют
EUR / USD
09.06
1.1265
+0.0369
25.05
1.0897
05.06
28.05
14.05

Фондовые индексы РФ изменили динамику после «зеленого» открытия торгов 

Банки.ру 44 минуты назад
Фондовые индексы РФ торгуются в минусе
Фото: РИА Новости
Фондовые торги в РФ открылись во вторник выше уровней предыдущего закрытия, однако впоследствии индексы изменили динамику, свидетельствуют данные Московской биржи.
Так, индекс Мосбиржи на старте торгов составил 2 804,36 пункта против 2 796,3 на закрытии сессии понедельника, а индекс РТС — 1 295,42 против 1 288,71 пункта.
По состоянию на 10:19 мск индекс Мосбиржи прибавлял 0,05%, а индекс РТС терял 0,25%, значения индикаторов составляли 2 797,68 и 1 285,54 пункта соответственно.
На 10:29 оба индекса уже в минусе: индекс Мосбиржи — на 0,09%, а индекс РТС — на 0,44%.
Видео дня. Экономист рассказал о ближайших перспективах рубля
Банки.ру: последние новости
Доллар и евро дорожают к рублю в начале торгов Доллар и евро дорожают к рублю в начале торгов Рубль укрепляется в начале валютной сессии Рубль укрепляется в начале валютной сессии Аналитики прогнозируют до 100 рублей за доллар к концу года Аналитики прогнозируют до 100 рублей за доллар к концу года
Рынки , Московская биржа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам перенесут выплату пенсий
Россиянам перенесут выплату пенсий
В России предложили альтернативу SSJ-100
В России предложили альтернативу SSJ-100
Кому переходит долг по кредиту после смерти заемщика
Кому переходит долг по кредиту после смерти заемщика
Прохоров отреагировал на ситуацию вокруг «Норникеля»
Прохоров отреагировал на ситуацию вокруг «Норникеля»
ОПЕК+Россия заложили бомбу под дешевую нефть США
ОПЕК+Россия заложили бомбу под дешевую нефть США
Видео
Рубль продемонстрировал рекордный рост
00:24
Рубль продемонстрировал рекордный рост
Рынки Компании
Назван срок восстановления экономики России
00:27
Назван срок восстановления экономики России
Экономика
Названа оптимальная стоимость доллара
01:19
Названа оптимальная стоимость доллара
Экономика Компании
Польша шантажирует «Газпром»
00:21
Польша шантажирует «Газпром»
Экономика
Нефть взлетела
00:16
Нефть взлетела
Рынки
Путин дал поручение Сечину
00:20
Путин дал поручение Сечину
Экономика
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
00:30
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
Экономика Другое
«»Газпром» пойдет в суд"
00:21
«»Газпром» пойдет в суд"
Компании Экономика
«Газпром» поставил Белоруссии условие
01:01
«Газпром» поставил Белоруссии условие
Экономика Компании
За что могут лишить пенсии
00:15
За что могут лишить пенсии
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение