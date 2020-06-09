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Биржи АТР закрылись в основном ростом на оптимизме вокруг перспектив мировой экономики 

Прайм 1 час назад
Биржи АТР закрылись ростом
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно ростом в свете укрепления надежд на довольно быстрое восстановления мировой экономики после снятия ограничений, связанных с коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,62%, до 2956,11 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,67%, до 1869,33 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,1%, до 25057,22 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,21%, до 2188,92 пункта. Японский Nikkei 225 опустился на 0,38%, до 23091,03 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 2,44%, до 6144,9 пункта.
Оптимизм на рынках сохраняется с конца прошлой недели, когда статистика по рынку труда США оказалась значительно лучше прогнозов. Это укрепило надежды на то, что мировая экономика сможет довольно быстро оправиться от кризиса, в который ее погрузил коронавирус.
"Сохраняющийся с прошлой недели оптимизм продолжает поддерживать рост фондового рынка", — считает аналитик IG Цзиньгуй Пань (Jingyi Pan), чье мнение приводит агентство Рейтер.
Стратеги банка Credit Suisse, как пишет агентство, считают, что восстановление мировой экономики, скорее всего, будет "V-образным" благодаря принятым по всему миру мерам. Экономисты банка ожидают, что "мировой ВВП вернется на докризисный уровень к середине 2022 года".
Кроме того, инвесторы обратили внимание на то, что ведущие биржевые индексы США закрыли торги понедельника ростом более чем на 1% на фоне ослабления опасений за перспективы крупнейшей мировой экономики.
В то же время японский фондовый индекс оказался под давлением из-за коррекции — трейдеры фиксировали прибыль после шести дней непрерывного роста, за которые он поднялся более чем на 5%.
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Рынки , Reuters
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