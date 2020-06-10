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Биржи АТР в основном слабо растут в ожидании итогов заседания ФРС США 

Прайм 2 часа назад
Биржи АТР слабо растут
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно демонстрируют слабый рост, инвесторы предпочитают сохранять осторожность в ожидании решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.36 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,5% — до 2941,25 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — рос на 0,02%, до 1869,76 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,1% — до 25082,79 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 0,01%, до 23091,13 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,02%, до 2188,24 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,23%, до 6159,3 пункта.
Инвесторы предпочитают сохранять осторожность в ожидании итогов заседания Федрезерва США. По данным CME Group, 87,9% экспертов ожидают сохранения ставки на текущем уровне в 0-0,25% годовых, а 12,1% прогнозируют ее повышение до 0,25-0,5% годовых.
При этом некоторое давление на индексы оказывают макроэкономические данные из Китая. Инфляция в стране в мае замедлилась до 2,4% в годовом выражении с 3,3% месяцем ранее. При этом аналитики ожидали роста показателя в мае на 2,7%.
"Рынки взяли паузу, учитывая то ралли, которое мы видели последние недели", — считает старший рыночный стратег Allianz Investment Management Чарли Рипли (Charlie Ripley), чье мнение приводит агентство Рейтер.
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Комментарии
Рынки , ФРС , СК "Альянс" , Reuters
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