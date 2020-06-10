Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.81
$
69.02
78.15
78.30
Прогноз
15.06 – 22.06
$
70.00
78.40
Индексы и котировки Brent
40.31
–0.42 Золото
1718.72
+0.08 РТС
1275.36
–0.16
Динамика валют
EUR / USD
10.06
1.1364
+0.0382
26.05
1.0982
07.06
29.05
15.05

Российские индексы перешли к снижению после попыток роста в первые минуты торгов 

Банки.ру и ещё 3 2 часа назад
Российские индексы перешли к снижению
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы ушли в небольшой минус на самом старте торгов среды, в последующие минуты вышли в «зеленую зону», но затем снова сменили направление движения, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи начал сессию на отметке 2 795,1 пункта (после закрытия предыдущих торгов на уровне 2 795,9 пункта), индекс РТС — на отметке 1 284,27 (против 1 284,31).
На 10:07 мск индекс Мосбиржи прибавлял 0,2%, индекс РТС — 0,19%, значения равнялись 2 801,47 и 1 286,73 пункта соответственно.
На 10:11 индексы находились на уровнях предыдущего закрытия, а на 10:12 оба были в минусе на 0,03%.
На 10:15 индекс Мосбиржи составил 2 791,79 пункта (минус 0,15%), индекс РТС — 1 281,87 пункта (минус 0,19%).
Видео дня. Греф рассказал Путину о состоянии российской экономики
Банки.ру: последние новости
Доллар и евро дорожают к рублю в начале торгов Доллар и евро дорожают к рублю в начале торгов Рубль укрепляется в начале валютной сессии Рубль укрепляется в начале валютной сессии Официальный курс доллара вырос на 67 копеек, евро — на 70 Официальный курс доллара вырос на 67 копеек, евро — на 70
Рынки , Московская биржа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
ЦБ может остановить продажи валюты
ЦБ может остановить продажи валюты
Топ-менеджеры «Газпрома» поплатились за «Силу Сибири»
Топ-менеджеры «Газпрома» поплатились за «Силу Сибири»
В Кремле высказались о зарплатах топов госкомпаний
В Кремле высказались о зарплатах топов госкомпаний
Россиянам перенесут выплату пенсий
Россиянам перенесут выплату пенсий
Видео
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Рубль продемонстрировал рекордный рост
00:24
Рубль продемонстрировал рекордный рост
Рынки Компании
Назван срок восстановления экономики России
00:27
Назван срок восстановления экономики России
Экономика
Названа оптимальная стоимость доллара
01:19
Названа оптимальная стоимость доллара
Экономика Компании
Польша шантажирует «Газпром»
00:21
Польша шантажирует «Газпром»
Экономика
Нефть взлетела
00:16
Нефть взлетела
Рынки
Путин дал поручение Сечину
00:20
Путин дал поручение Сечину
Экономика
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
00:30
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
Экономика Другое
«»Газпром» пойдет в суд"
00:21
«»Газпром» пойдет в суд"
Компании Экономика
«Газпром» поставил Белоруссии условие
01:01
«Газпром» поставил Белоруссии условие
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение