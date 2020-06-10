Российские индексы перешли к снижению

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Российские фондовые индексы ушли в небольшой минус на самом старте торгов среды, в последующие минуты вышли в «зеленую зону», но затем снова сменили направление движения, свидетельствуют данные Московской биржи

Индекс Мосбиржи начал сессию на отметке 2 795,1 пункта (после закрытия предыдущих торгов на уровне 2 795,9 пункта), индекс РТС — на отметке 1 284,27 (против 1 284,31).

На 10:07 мск индекс Мосбиржи прибавлял 0,2%, индекс РТС — 0,19%, значения равнялись 2 801,47 и 1 286,73 пункта соответственно.

На 10:11 индексы находились на уровнях предыдущего закрытия, а на 10:12 оба были в минусе на 0,03%.

На 10:15 индекс Мосбиржи составил 2 791,79 пункта (минус 0,15%), индекс РТС — 1 281,87 пункта (минус 0,19%).