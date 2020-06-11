Рубль упадёт на выходных

Центробанк опубликовал на своём сайте официальный курс доллара и евро по отношению к российской валюте на пятницу.

Согласно данным регулятора, 12 июня курс доллара от ЦБ составит 69,1219 рубля, что на 51 копейку больше установленного ранее. В свою очередь, евро будет стоить 78,5225. Валюта ЕС подорожает на 60 копеек по сравнению с курсом валют, установленным на четверг.

Отметим, на открытии торгов на Московской бирже сегодня курс доллара вырос на 71 копейку относительно показателя предыдущего дня и составлял 69,21 рубля. Курс евро на открытии стал больше на 59 копеек и составлял 78,52 рубля.

В дальнейшем валюта США снизилась и в час дня стоила 68,9 рубля. Евро в течение дня также потерял в цене и в 13:00 стоил 78,41.