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Курс валют от Центробанка: рубль упадёт на выходных 

Свободная пресса и ещё 1 46 минут назад
Рубль упадёт на выходных
Фото: ТАСС
Центробанк опубликовал на своём сайте официальный курс доллара и евро по отношению к российской валюте на пятницу.
Согласно данным регулятора, 12 июня курс доллара от ЦБ составит 69,1219 рубля, что на 51 копейку больше установленного ранее. В свою очередь, евро будет стоить 78,5225. Валюта ЕС подорожает на 60 копеек по сравнению с курсом валют, установленным на четверг.
Отметим, на открытии торгов на Московской бирже сегодня курс доллара вырос на 71 копейку относительно показателя предыдущего дня и составлял 69,21 рубля. Курс евро на открытии стал больше на 59 копеек и составлял 78,52 рубля.
В дальнейшем валюта США снизилась и в час дня стоила 68,9 рубля. Евро в течение дня также потерял в цене и в 13:00 стоил 78,41.
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Рынки , Экономика , ЕС , Московская биржа , Центральный банк России
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