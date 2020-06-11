Рубль упадёт на выходных 

Центробанк России установил официальный курс рубля по отношению к доллару и евро на пятницу.

Согласно данным регулятора, курс доллара в выходные составит 69,1219 рубля, что на 51 копейку больше курса четверга. Евро будет стоить 78,5225 рубля — на 60 копеек больше, чем днем ранее.

Ранее в четверг на открытии торгов на Московской бирже российская валюта теряла 71 копейку к доллару и 59 копеек к рублю. Тенденция к росту доллара и евро сохранилась в течение дня. Курс доллара США составил 69,12 рубля в 15:00 по Москве, что на 61,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 78,49 рубля, подорожав на 55,75 копейки.

Курс доллара США составил 69,12 руб. /$1 в 15:00 по Москве, что на 61,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 78,49 руб. /EUR1, подорожав на 55,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 59,05 копейки — до 73,33 рубля.

Ранее, как писал «Рамблер», российские банки попросили Центробанк предоставить им право блокировать сомнительные переводы между клиентами, если платеж не был подтвержден отправителем.