Продажи российской нефти рухнули 

Экспорт российской нефти в апреле сократился более чем в два раза по сравнению с апрелем прошлого года. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Выручка российских компаний от продажи нефти в апреле составила 4,4 млрд рублей, что на 40% меньше выручки, полученной в марте. При этом объем поставленного за границу топлива в апреле увеличился на 5% к марту.

Снижение доходов произошло из-за резкого падения мирового рынка нефти.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в российском Минфине подсчитали, что средняя цена Urals в апреле была в 3,9 раза ниже, чем годом ранее, и составляла 18,22 доллара за баррель. В мае цены на Urals в среднем выросли на 30% по сравнению с апрелем, но оказались в 2,3 раза меньше аналогичного показателя прошлого года.