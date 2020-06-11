Нефть упала

Цены на нефть снижаются в четверг примерно на 3% из-за опасений по поводу медленного роста спроса на сырье, усилившихся после выхода статистики по запасам в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.44 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 2,71% — до 40,61 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 3,18% — до 38,34 доллара за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 5 июня, увеличились на 5,7 миллиона баррелей и составили 538,065 миллиона баррелей, обновив таким образом достигнутый в марте 2017 года исторический рекорд.

"Недавний рост цен на сырую нефть застопорился, поскольку рост запасов показал, что путь к восстановлению будет непростым", — отмечают аналитики ANZ, мнение которых приводит агентство Рейтер.

По словам аналитиков, после активного роста цен с апреля сейчас многие трейдеры готовы к продажам на волне любых негативных новостей. Рост случаев заражения коронавирусом продолжает омрачать настроения на рынках, общее количество случаев заболевания в США превысило 2 миллиона. В мире же число зараженных тем временем уже более 7 миллионов.