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Нефть дешевеет на 3% на опасениях за восстановление спроса 

Прайм и ещё 1 1 час назад
Нефть упала
Фото: ТАСС
Цены на нефть снижаются в четверг примерно на 3% из-за опасений по поводу медленного роста спроса на сырье, усилившихся после выхода статистики по запасам в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.44 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 2,71% — до 40,61 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 3,18% — до 38,34 доллара за баррель.
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 5 июня, увеличились на 5,7 миллиона баррелей и составили 538,065 миллиона баррелей, обновив таким образом достигнутый в марте 2017 года исторический рекорд.
"Недавний рост цен на сырую нефть застопорился, поскольку рост запасов показал, что путь к восстановлению будет непростым", — отмечают аналитики ANZ, мнение которых приводит агентство Рейтер.
По словам аналитиков, после активного роста цен с апреля сейчас многие трейдеры готовы к продажам на волне любых негативных новостей. Рост случаев заражения коронавирусом продолжает омрачать настроения на рынках, общее количество случаев заболевания в США превысило 2 миллиона. В мире же число зараженных тем временем уже более 7 миллионов.
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Комментарии
Рынки , Цена на нефть , Reuters
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