Торги в Гонконге открылись падением котировок 

Заметное падение котировок 12 июня зафиксировано на Гонконгской фондовой бирже вслед за спадом в США.

Так, индекс Hang Seng потерял 559 пунктов или 2,29% и составляет на данный момент 23 920. Акции Китайской национальной оффшорной нефтяной корпорации (CNOOC) упали в цене почти на 5% — до 8,82 гонконгских долларов за бумагу, передаёт ТАСС.

Отмечается также, что отрицательная динамика, которую демонстрируют акции всех крупнейших и ликвидных компаний, не затронула производителя молочной продукции Mengniu Dairy и это единственное исключение.

Участники рынка обеспокоены по поводу второй волны пандемии COVID-19, а также мрачными прогнозами Федеральной резервной системы для экономики США, — прокомментировал ситуацию на бирже финансовый аналитик Френсис Лунь.

Как писал NEWS.ru ранее, экономику США ожидает скачок роста во второй половине года, считает глава национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу. Такой прогноз экономист сделал, опираясь на данные о ситуации на рынках в текущий момент.