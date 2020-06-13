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Дома за один доллар начали продавать в итальянской деревне 

Вечерняя Москва 2 часа назад
В Италии распродают дома за один доллар.
Фото: Вечерняя Москва
Дома за один доллар начали продавать в итальянской деревне Чинкуэфронди, где заявили о полном отсутствии коронавируса. Такая акция проводится для привлечения новых жителей, информирует издание UPI.
Для покупателя есть лишь одно условие, согласно которому владелец должен отремонтировать здание. Население деревни составляет 6511 человек.
— Я вырос в Германии, куда мигрировали мои родители, затем я вернулся, чтобы спасти свою землю. Слишком много людей уехали отсюда за десятилетия, оставив дома, — пожаловался мэр Микеле Кония.
Уточняется, что обладатели недвижимости каждый год будут платить страховой взнос в размере 280 долларов до полного завершения ремонта. Если работы не завершат после первых трех лет, владельцам выпишут штраф размером в 22 470 долларов.
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