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Эксперт спрогнозировал спад ВВП России в 2020 году на 4,2% 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Эксперт спрогнозировал спад ВВП России в 2020 году на 4,2%
Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев
Спад российской экономики в этом году составит 4,2%, при хорошем развитии ситуации во втором полугодии падение может быть меньше 3%, сообщили в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко.
Это оптимистичнее прогнозов российских финансовых властей. Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает снижение ВВП РФ в 2020 году на 5%. Банк России ожидает спада экономики страны в 2020 году в диапазоне 4-6%. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что не исключает спада ВВП России во втором квартале сильнее 8%.
"Пока наш базовый сценарий с учетом скупой программы поддержки и возможности новых волн ограничений: минус 4,2% по итогам года. Если госрасходы будут выше, потери потребителей будут ограничены, а мировая экономика запустится быстрее, возможно падение даже меньше 3% при хорошем втором полугодии", — прогнозирует он.
Эксперт отметил, что ситуация будет зависеть от цен на сырьевые товары с учетом падения объемов экспорта нефти по ОПЕК+ восстановление должно быть на уровень 50 долларов за баррель, чтобы отыграть падение, а также должно произойти восстановление потребительского и инвестиционного спроса.
Тищенко подчеркнул, что жесткость макроэкономической политики (высокие реальные ставки по долгу, профицитный бюджет и бюджетное правило), которая мешала росту в последние годы, обеспечила запас прочности и бюджету, и всей российской экономике. При этом в отличие от прошлых кризисов правительство и Банк России действовали более скоординировано, считает он.
"В результате потери оказались большими, но не катастрофическими — 2,5% от годового ВВП за самый тяжелый апрель, а всего до конца второго квартала около 4–4,5% в зависимости от скорости снятия ограничений", — указал эксперт.
Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") 1prime.ru в 12.00 мск.
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Комментарии
Рынки , Экономика , Сергей Тищенко , Эльвира Набиуллина , Минэкономразвития , Центральный банк России , РИА Новости , агентство "ПРАЙМ"
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