Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
70.35
$
70.50
79.10
79.30
Прогноз
22.06 – 29.06
$
71.00
79.50
Индексы и котировки Brent
37.72
+0.03 Золото
1707.18
–0.29 РТС
1211.63
+0.24
Динамика валют
EUR / USD
15.06
1.1247
+0.0111
01.06
1.1136
11.06
03.06
20.05

Биржи АТР в основном снижаются на опасениях второй волны коронавируса 

Прайм 8 часов назад
Биржи АТР снижаются
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник в основном снижаются на опасениях вокруг возможности второй волны коронавируса в мире, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.50 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,01% — до 2919,48 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — рос на 0,99%, до 1889,26 пункта. Гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,62% — до 24150,85 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,3%, до 22016,09 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,69%, до 2118,49 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,44%, до 5822 пунктов.
Опасения по поводу второй волны COVID-19 по всему миру оказывают негативное влияние на фондовый рынок. В Китае, с которого началось распространение коронавируса, выявлен новый очаг в городе Фэнтай, на оптовом рынке "Синьфади". В субботу рынок был временно закрыт после того, как в результате эпидемиологического расследования на доске для разделки импортированного лосося был обнаружен коронавирус. В субботу власти города сообщили, что за сутки по итогам массового тестирования удалось выявить 46 бессимптомных носителей COVID-19, связанных с рынком.
"По мере возобновления экономической активности следует ожидать увеличения уровня заражений, поэтому вопрос заключается в том, будут ли меры по обнаружению достаточно эффективными, чтобы обеспечить возможность мер сдерживания без необходимости снова закрывать всю экономику", — приводит агентство Франс Пресс мнение валютного стратега National Australia Bank Родриго Катриля (Rodrigo Catril).
Видео дня. Банкам запретили взимать с клиентов деньги за операции
Прайм: последние новости
Биржи АТР закрылись падением до 5% из-за опасений новой волны заражений COVID-19 Биржи АТР закрылись падением до 5% из-за опасений новой волны заражений COVID-19 Ожидается открытие индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,8-1,6% Ожидается открытие индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,8-1,6% Эксперт спрогнозировал курс доллара на конец года Эксперт спрогнозировал курс доллара на конец года
Комментарии
Рынки , France-Presse
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦБ может остановить продажи валюты
ЦБ может остановить продажи валюты
Цены на дачи в России изменились
Цены на дачи в России изменились
В Кремле высказались о зарплатах топов госкомпаний
В Кремле высказались о зарплатах топов госкомпаний
«Тяжелый удар»: Украину предупредили о больших рисках
«Тяжелый удар»: Украину предупредили о больших рисках
Россия начинает «цифровой прорыв»
Россия начинает «цифровой прорыв»
Видео
В России подорожает мобильная связь
00:32
В России подорожает мобильная связь
Личный счет
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Рубль продемонстрировал рекордный рост
00:24
Рубль продемонстрировал рекордный рост
Рынки Компании
Назван срок восстановления экономики России
00:27
Назван срок восстановления экономики России
Экономика
Названа оптимальная стоимость доллара
01:19
Названа оптимальная стоимость доллара
Экономика Компании
Польша шантажирует «Газпром»
00:21
Польша шантажирует «Газпром»
Экономика
Польша выдвинула условие России по газу
00:21
Польша выдвинула условие России по газу
Экономика
Нефть взлетела
00:16
Нефть взлетела
Рынки
Путин дал поручение Сечину
00:20
Путин дал поручение Сечину
Экономика
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
00:30
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
Экономика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение