ЦБ поднял курс доллара

Все новости на карте

Центробанк поднял официальный курс доллара на 1,27 рубля — до 70,3 рубля. Курс евро по сравнению с показателем на выходные и понедельник вырос на 62,26 копейки — до 79,14 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) вырастет на 98,03 копейки, составив 74,3325 рубля.

По словам аналитиков, курс рубля снижается вслед за нефтью и мировыми акциями, поскольку инвесторов напугала вторая волна коронавируса в Китае и США.