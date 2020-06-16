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ФРС держит руку на пульсе финансовых рынков 

Прайм 2 часа назад
По итогам прошедших торгов американские биржевые площадки закрылись ростом. Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,83%, закрывшись на отметке 3066,59 пункта; промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,62%, высокотехнологичный NASDAQ вырос на 1,43%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась на один базисный пункт, до 0,71%. Доходность 10-летних облигаций Германии снизилась на один базисный пункт, до −0,45%, что стало самым низким показателем за последние две недели.
Несмотря на то что новости о новых случаях заболевания COVID-19 в Китае и нескольких штатах США на старте торгов в понедельник охладили пыл инвесторов, поводом для позитивного завершения торгов за океаном стало заявление ФРС о грядущих покупках индивидуальных корпоративных облигаций в рамках программы экстренного кредитования. Действия американского Центробанка в очередной раз говорят о том, что игрокам на понижение нужно быть крайне осторожными, так как мировые регуляторы, закачавшие в мировую финансовую систему триллионы долларов, держат руку на пульсе финансовых рынков и более слаженно и оперативно, чем в 2008 году реагируют на снижение биржевых индикаторов. Во вторник и в среду в фокусе рынков будет выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США. Глава Федрезерва представит свой полугодовой отчет о монетарной политике и состоянии американской экономики.
Котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 2,76% и закрылись на отметке $39,81. Помимо смены настроений на заокеанских биржах, поддержку ценам на нефть оказали прогнозы Минэнерго США, согласно которым добыча в крупнейших нефтедобывающих регионах страны в июле снизится по сравнению с июнем на 93 тысячи баррелей в сутки, и заявление министра энергетики ОАЭ Сухеля аль-Мазруи о выполнения странами ОПЕК+ условий соглашения сделки. Сегодня в 23:30 по Москве игроки будут ждать статистики по недельным запасам нефти от Американского института нефти, цифры которого вкупе с настроениями на биржах США определят вектор движения нефтяных котировок на старте торгов в среду.
В понедельник индекс Мосбиржи снизился на 0,9%, закрывшись на отметке 2719,06 пункта. Локальные поддержки в рублевом индикаторе — 2690 и 2670 пунктов, сопротивление — 2750 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС — 120000 и 118000 пунктов, сопротивление — 124000 пунктов.
Рубль завершил торги на отметке 69,57, прибавив 0,89% по отношению к американскому доллару. Уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 69 и 68,45, сопротивления — 70,50 и 71.
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Комментарии
Рынки , Экономика , Джером Пауэлл , ФРС , Конгресс США , Минэнерго
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