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Иностранные инвесторы сокращают вложения в ОФЗ 

Банки.ру 1 час назад
Иностранные инвесторы сокращают вложения в ОФЗ
Фото: ТАСС
Международные инвесторы активно сокращают вложения на российском рынке суверенного долга, пишет «Коммерсант». По словам главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, на минувшей неделе нерезиденты сократили вложения в облигации федерального займа (ОФЗ) почти на 20 млрд рублей, до 2,92 трлн рублей. Отток наблюдается третью неделю подряд, за которые было выведено почти 60 млрд рублей. Продолжительнее и интенсивнее нерезиденты выводили деньги в марте, когда за месяц их вложения сократились на 278 млрд рублей. В апреле и мае на рынке преобладали покупки в общей сложности на 156 млрд рублей.
Выход иностранных инвесторов из российских суверенных облигаций происходит на фоне общего ухудшения глобальной рыночной конъюнктуры. Инвесторы начали переоценивать риски повторной волны пандемии в развитых странах, а также скорость восстановления мировой экономики, что спровоцировало волну фиксации прибыли в рисковых активах, отмечают эксперты. В результате охлаждения интереса инвесторов к ОФЗ ставки по длинным бумагам вновь вернулись к значениям выше 6% годовых.
Углубление коррекции на мировых рынках останется основным фактором сокращения портфеля ОФЗ нерезидентами, считают аналитики. Смена глобальных настроений приведет к быстрому возврату спекулятивного капитала. Локальные долгосрочные инвесторы при этом останутся основными бенефициарами снижения ключевой ставки ЦБ к новым минимумам. Аналитики отмечают, что ожидается гибкая политика заимствования Минфина на рынке ОФЗ при сохранении высокого потенциала ликвидности российской банковской системы и восстановления спроса со стороны инвесторов-нерезидентов на фоне роста реальной доходности ОФЗ.
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Рынки , Минфин , Центральный банк России
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