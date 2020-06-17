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Рубль растёт к доллару на открытии торгов 

RT на русском и ещё 1 1 час назад
Рубль вырос к доллару
Фото: Reuters
На открытии торгов рубль растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара упал на 14 копеек — до 69,48 рубля.
Курс евро увеличился на 1 копейку и составил 78,43 рубля.
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Рынки , Евро , Доллар
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