Рубль вырос к доллару

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На открытии торгов рубль растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара упал на 14 копеек — до 69,48 рубля.

Курс евро увеличился на 1 копейку и составил 78,43 рубля.