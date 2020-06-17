Рубль вырос к доллару

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22.05
Рубль растёт к доллару на открытии торгов
RT на русском
и
ещё 1
1 час назад
Фото:
Reuters
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На открытии торгов рубль растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара упал на 14 копеек — до 69,48 рубля.
Курс евро увеличился на 1 копейку и составил 78,43 рубля.
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