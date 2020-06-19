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​Фондовые торги в РФ открылись в плюсе 

Банки.ру и ещё 2 23 минуты назад
​Фондовые торги в РФ открылись в плюсе
Фото: Reuters
Российские фондовые индексы в пятницу начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,61% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 741,03 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,43% и равнялся 1 236,01 пункта.
Ситуация на мировых фондовых рынках на утро пятницы складывается нейтральной, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов. Фактором поддержки выступают котировки Brent, которые вернулись в район 42 доллара за баррель, уточняет он.
«Для индекса Мосбиржи актуальным коридором движения на сегодня остается диапазон 2 700—2 750 пунктов, при этом риск тестирования его нижней границы в ближайшее время сохраняется. В начале торгов на фоне восстановления нефтяных котировок российский рынок может перейти к небольшому росту», — комментирует эксперт.
Главным событием дня станет заседание Банка России, но эффект снижения ключевой ставки во многом заложен в текущие цены, заключает аналитик.
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