Рубль растет к доллару

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24.05
Курс доллара: рубль растёт к доллару на открытии торгов
RT на русском
5 часов назад
Фото:
РИА Новости
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На открытии торгов рубль растёт к доллару. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара упал на 8 копеек — до 69,66 рубля.
Курс евро снизился на 1 копейку и составил 78,4 рубля.
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