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Курс доллара: рубль растёт к доллару на открытии торгов 

RT на русском 5 часов назад
Рубль растет к доллару
Фото: РИА Новости
На открытии торгов рубль растёт к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара упал на 8 копеек — до 69,66 рубля.
Курс евро снизился на 1 копейку и составил 78,4 рубля.
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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