Рубль растет к доллару и евро

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25.05
Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро
RT на русском
и
ещё 5
33 минуты назад
Фото:
Reuters
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На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара упал на 31 копейку — до 69,55 рубля.
Курс евро также понизился на 31 копейку и составил 77,99 рубля.
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Рубль растёт к доллару на открытии торгов
Рубль растёт к доллару на открытии торгов
Рубль снижается к доллару и евро
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