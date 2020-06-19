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Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро 

RT на русском и ещё 5 33 минуты назад
Рубль растет к доллару и евро
Фото: Reuters
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара упал на 31 копейку — до 69,55 рубля.
Курс евро также понизился на 31 копейку и составил 77,99 рубля.
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Рынки , Компании , Экономика , Московская биржа , Евро , Доллар
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