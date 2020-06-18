Вошли в штопор: проблемы в западном авиапроме ударили по России 

Продажи мировых производителей запчастей для гражданских самолетов и доходы сервисных компаний в этом году упадут на 75% — примерно до $20 млрд, пишет Reuters. Это связано с тем, что существующего авиапарка перевозчикам хватит с избытком даже при постепенном снятии ограничений на авиаперевозки. А значит, вместо покупки новых деталей, они будут снимать необходимые запчасти с нелетающих самолетов. При этом о закупке новых гражданских авиалайнеров говорить и вовсе не приходится. Из-за этого уже пострадал ключевой поставщик титана на мировом рынке — российская компания «ВСМПО-Ависма»

В этом году компании-производители запчастей для гражданских авиалайнеров и сервисные компании, занимающиеся их обслуживанием, потеряют около 75% продаж, пишет агентство Reuters. Среди них — такие известные корпорации, как General Electric , Rolls-Royce Holdings, Honeywell International и Raytheon Technologies.

По подсчетам Reuters, суммарные продажи в этой отрасли упадут до $20 млрд против рекордных $80 млрд годом ранее — такого плохого результата не было за все последние 20 лет. Для сравнения, даже в самый худший год за этот период — 2003-й — продажи отрасли составили почти $40 млрд

Из-за того, что подавляющее большинство самолетов по всему миру сейчас не летает, их сроки капитального ремонта сдвигаются. Но проблема не только в этом: даже в процессе снятия ограничений на полеты гражданской авиации, отрасль не восстановится быстро, а значит, многие самолеты так и не поднимутся в небо.

В результате в 2021-м году летать будут менее 20 тысяч самолетов по всему миру, хотя по состоянию на 2019-й год общий авиапарк насчитывал порядка 27 тысяч единиц.

«У нас будет излишек в тысячи самолетов в течение многих лет, — цитирует Reuters управляющего директора аэрокосмической консалтинговой компании AeroDynamic Advisory Кевина Майклса. — Чтобы уравновесить это, нам придется списать тысячи воздушных судов».

Из-за того что множество самолетов останется невостребованным, эксплуатирующим их авиакомпаниям будет выгоднее снимать с этой «недвижимости» необходимые детали, чем покупать новые. Тем более, в нынешних условиях авиакомпании будут искать любые способы сократить издержки: по данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), в этом году выручка авиакомпаний по всему миру упадет в два раза — до $419 млрд Это худший показатель за всю историю отрасли.

Из-за переизбытка существующих самолетов в авиапарках, авиакомпании начинают отказываться от новых поставок. В частности, на днях стало известно, что один из крупнейших мировых авиаперевозчиков — Qatar Airways — пересмотрела планы по приемке новых воздушных судов до 2022-го года.

«Поставка многих самолетов будет отложена. Мы уже предупредили компании Boeing и Airbus, что мы не будем брать никаких самолетов в этом году и в следующем. Самолеты, которые мы собирались получить в течение следующих двух-трех лет, теперь мы откладываем их доставку на восемь-десять лет», — цитирует агентство «Прайм» исполнительного директора авиакомпании Акбара Аль-Бакера.

Кризис в авиационной отрасли естественным образом сказался не только на поставщиках запчастей и сервисных компаниях, но и на обрабатывающей промышленности. Из-за падения спроса на новые самолеты крупнейший мировой поставщик титана — российская компания «ВСМПО-Ависма» — объявила о приостановке производства в сентябре, пишет «Коммерсантъ». До этого компания обеспечивала до 35% потребностей Boeing, около 65% у Airbus и 100% Embraer.

«Решение будет принято в зависимости от того, сколько заказов мы реально в систему внесем. Потому что работать на маленькой загрузке — это еще хуже, чем полная остановка», — цитирует издание гендиректора компании Максима Кузюка.

Представитель пресс-службы «ВСМПО-Ависмы» не ответил на вопросы «Газеты.Ru», сославшись на занятость. Но в беседе с корреспондентом издания источник в отрасли сообщил, что приостановка работы «ВСМПО-Ависма» не коснется заказов, по которым компания работает внутри страны — они исполняются в плановом режиме.

Александр Осин из «Фридом Финанс» рассказал, что падение спроса на титан может продлиться недолго. По мнению аналитика, в ближайшие 2-4 квартала он может восстановиться благодаря значительному объему стимулирующих мер, принятых разными странами. В первую очередь это касается США, Японии и Китая, где общий размер пакета антикризисных мер превышает $7 трлн (около 8% ВВП 2019-го года).

«При этом, резкое сокращение производства монополиста с 25%-ной долей на мировом рынке — как и сокращение его инвестпрограммы — создаст потенциал значительного повышения цен на сырье на фоне опасений долгосрочных дефицитов», — считает аналитик.

В этом смысле, уверен Осин, ситуация на рынке титана будет складываться схожим образом с нефтью, которая постепенно растет в цене из-за ограничений на добычу, принятых в рамках сделки ОПЕК+.

Но причин ждать сценария, при котором «ВСМПО-Ависма» придется просить поддержку, проводить допэмиссию акций (как в случае с «Аэрофлотом» ) или выпускать на рынок долговые облигации, Александр Осин не видит.

Дело в том, что по мнению аналитика, компания в силах нивелировать падение чистой прибыли через сокращение своей довольно значительной инвестпрограммы в $700 млн, рассчитанной до 2027-го года.

Но даже если ей и придется занимать деньги для стабилизации своего финансового состояния, размещение займа не будет для нее критично — отношение чистого долга «ВСМПО-Ависма» к ее EBITDA (прибыль до вычета налогов, выплаты процентов, износа и начисленной амортизации) составляет 2,2 единицы, что по мнению аналитика является приемлемым уровнем.