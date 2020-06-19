Рубль укрепляется

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Курс рубля в пятницу растет к доллару и евро на фоне дорожающей нефти и налогового периода, следует из динамики торгов на Московской бирже

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.11 мск пятницы снижался на 47 копеек — до 69,39 рубля, курс евро — на 51 копейку, до 77,79 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 2,7% — до 42,63 доллара за баррель.

УВЕРЕННЫЙ РОСТ

Курс рубля днем в первой половине торгов укрепляет свои позиции на поддержке нефтяных фьючерсов марки Brent и налогового периода. В моменте рубль прибавлял к доллару 48 копеек — до 69,38 рубля и 52 копейки к евро — до 77,78 рубля.

К текущему моменту рубль к доллару и евро дорожает примерно на 0,7%.

"Основным фактором для укрепления рубля является рост цены на нефть. Нефтяные котировки продолжают получать поддержку от действующего соглашения по ограничению добычи среди основных стран-производителей. В середине дня котировки марки Brent приближались к отметке в 43 доллара за баррель, обновляя максимум за последние две недели", — отмечает Юрий Кравченко из "Велес Капитала".

Также, по всей видимости, часть экспортеров уже начала конвертировать валютную выручку в рамках подготовки к налоговым платежам на внутреннем рынке 25 июня, добавляет он.

ОЖИДАНИЕ РЕШЕНИЯ ЦБ ПО СТАВКЕ

В центре внимания участников валютного рынка — решение по ставке Банка России и комментарии его главы по итогам.

"Нет никаких сомнений, что регулятор продолжит цикл смягчения ДКП и снизит ставку с текущих 5,5%, так как снижение внешнего и внутреннего спроса из-за пандемии требует более масштабного монетарного стимулирования… Под вопросом остается только масштаб снижения на сегодняшнем заседании. Судя по последним комментариям Эльвиры Набиуллиной о необходимости более решительных шагов, вряд ли ставка будет снижена на 50 б.п. и меньше", — отмечает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

В преддверии заседания Центрального банка инвесторы продолжат проявлять осторожность, позитивным для рубля в среднесрочной перспективе будет сигнал о возможном дальнейшем снижении ключевой ставки, что поддержит спрос на рублевые облигации, добавляет он.

В то же время Дмитрий Бабин из "БКС Брокер" замечает, что если ставка будет снижена на 0,75–1 п.п., это способно краткосрочно оказать давление на рубль, так как слишком дешевая ликвидность поддерживает спрос на инвалюту, особенно в период рыночной нестабильности. Кроме того, столь резкое снижение ключевой ставки может стать триггером для фиксации прибыли в ОФЗ, добавляет он.

ПРОГНОЗЫ

"Главным событием до конца дня остается заседание Банка России. Все возможные сценарии по снижению ключевой ставки уже давно заложены в рынок, поэтому не окажут существенного влияния на валютный курс. Тем не менее, комментарии и риторика регулятора и его главы могут внести свои коррективы в ход торгов", — говорит аналитик.