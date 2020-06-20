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Россия достроит экспортный трубопровод «Северный поток — 2» своими силами вопреки санкциям США после перевода трубоукладочного судна «Академик Черский» из собственности «Газпром-флота» Самарскому теплоэнергетическому имущественному фонду, пишет издание Die Welt. Последним фактором, который, вероятно, растянет сроки реализации проекта, станет запрет на ведение деятельности в Балтийском море в июле и августе из-за нереста трески.

Перевод краново-монтажного трубоукладочного судна «Академик Черский» из собственности «Газпром-флота» Самарскому теплоэнергетическому имущественному фонду позволит России своими силами достроить экспортный трубопровод «Северный поток — 2», невзирая на санкции США, пишет издание Die Welt.

Судну, которое ранее эксплуатировалось «дочкой» «Газпрома» , осталось проложить 160 км труб по дну Балтийского моря. Теперь последним фактором, который, вероятно, растянет сроки реализации проекта, станет запрет на ведение деятельности в Балтийском море в июле и августе из-за нереста трески, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

В середине минувшей недели в немецком бундестаге предложили наложить санкции на американских сенаторов, которые инициировали новые ограничительные меры против реализации проекта «Северный поток — 2». С таким предложением выступил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.

«Мы должны задуматься, не нужны ли ответные меры, например, штрафные пошлины на СПГ из США. Мы должны затем задуматься, не следует ли ввести санкции против инициировавших [законопроект о санкциях против «Северного потока — 2»] сенаторов», — сказал он.

Политик добавил, что Германии необходимо использовать то, что ей передается председательство в ЕС . По его мнению, власти ФРГ могли бы «провести обсуждения о том, являемся ли мы штатом США, сателлитом США».

По его словам, в комитете бундестага по энергетике большинство парламентариев хотят, чтобы российский газопровод был достроен и введен в эксплуатацию. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских поддержал заявление Эрнста, передает RT.

«Радует, что наши немецкие коллеги действительно смотрят не в сторону демагогии, а именно конструктивных решений и улучшения жизни своих граждан.

Безусловно, реализация данного проекта… позволит в первую очередь именно немецким жителям и компаниям уменьшить нагрузку на коммунальные услуги и себестоимость продукции», — сказал парламентарий.

Депутат выразил мнение, что американская сторона «занимается своими политическими баталиями», которые никакого отношения к экономике Германии и Европы не имеют.

Причем, ограничительные меры Вашингтона против СП-2 могут негативно сказаться не только на немецких и европейских коммерческих предприятиях, но также и на государственных ведомствах Германии, такие опасения выразили в Минэкономики ФРГ.

Законопроект о санкциях против СП-2, находящийся сейчас в сенате США , оговаривает меры против всех участников проекта, напоминает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. В этой связи в Берлине прогнозируют, что США направят санкции против «дружественного немецкого правительства».

Член парламента Великобритании Даниель Кавчински обвинил Германию в «предательстве Европы» из-за сотрудничества с Россией в строительстве газопровода.

«Трудно переоценить масштаб предательства, которое представляет этот газопровод. Германия — член НАТО, приверженный (на бумаге) защите континента от возможного вмешательства и влияния России», — заявил политик Соединенного королевства.

По его словам, Германия, будучи одним из ключевых членов Евросоюза, все больше становится «подверженной российскому влиянию», ставя в зависимость от энергетической сети России свою промышленную мощь.

Министр энергетики России Алексей Новак напомнил Западу, что при реализации крупных бизнес-проектов недопустимо вмешательство и попытка координации со стороны третьих стран.

«Это, на мой взгляд, чистой воды протекционизм и вмешательство в дела других суверенных государств», — подчеркнул глава ведомства.

Чиновник добавил, что проект «Северный поток — 2» является исключительно коммерческим и отвечает требованиям европейского законодательства.

Стоит отметить, что председатель правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев ранее также заявлял о намерении продолжать противодействовать завершению строительства «Северного потока — 2» для сохранения транзита российского газа через территорию Украины.

«Наша команда прилагала и будет прилагать большие усилия для того, чтобы «Северный поток — 2» и санкции против него остановили этот проект», — обещал украинский топ-менеджер.

Руководитель «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон сообщал, что «Газпром» уже приступил к демонтажу труб в рамках процесса прекращения транзита газа через Украину.