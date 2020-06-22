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Курс доллара: рубль символически растет против доллара и снижается к евро 

Прайм и ещё 13 2 часа назад
Рубль растет против доллара
Фото: РИА Новости
Курс рубля в понедельник днем перешел к символическому росту против американской валюты, но продолжает снижаться в паре с евро, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" на 12.56 мск понедельника снижался на 7 копеек — до 69,38 рубля, курс евро рос на 13 копеек, до 77,78 рубля.
Августовский фьючерс на нефть марки Brent после роста в первой половине торгов перешел к снижению и теряет 0,26% — до 42,08 доллара за баррель.

РАЗНОНАПРАВЛЕННАЯ ДИНАМИКА

Курс рубля открыл торги небольшим снижением к доллару и евро. В первой половине торгов нефтяные фьючерсы усилили рост, что позволило отечественной валюте перейти к росту против доллара и в моменте подняться на 15 копеек относительно уровня предыдущего закрытия. Впрочем, днем стоимость фьючерсов стала снижаться, что ограничивает укрепление рубля в паре с американской валютой.
Однако рубль продолжил снижение к евро на фоне его роста на международном валютном рынке форекс.
К текущего моменту рубль прибавляет порядка 0,1% к доллару и снижается на 0,2% к евро. Европейская валюта на форексе растет на 0,31% — до 1,1212 доллара.
"В начале недели на глобальных фондовых рынках преобладает аппетит к риску, цены на нефть также умеренно растут, что позволяло рублю удерживать небольшой плюс в паре с долларом к окончанию первой половины дня. В то же время евро демонстрирует заметное укрепление против рубля, получая поддержку с рынка форекс, где пара евро-доллар росла почти на полпроцента", — отмечает Юрий Кравченко из "Велес Капитала".

ПРОГНОЗЫ

"Отечественная валюта остается в районе 69,5 рубля к доллару. Нерешительности способствует неопределенный внешний фон… Ожидаем сегодня торги в прежнем диапазоне 69-70 рублей за доллар", — говорит Олег Кочетков из МТС Банка.
В четверг на российском рынке предстоят крупные налоговые платежи, в рамках которых экспортеры будут конвертировать валютную выручку, тем самым поддерживая рубль, отмечает Кравченко из "Велес Капитала".
Впрочем, продажа валюты к налогам, судя по всему началась еще на прошлой неделе, поэтому ждать существенного укрепления рубля из-за налогового фактора не стоит, добавляет он.
Рубль, поддерживаемый уверенно закрепившимися ценами выше 40 долларов за баррель Brent, по-видимому останется вблизи текущих уровней, полагает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург". Аналитик по-прежнему считает диапазон 69-70,5 рубля за доллар справедливым в текущих условиях.
Рубль продолжает консолидироваться в диапазоне предыдущей недели, приближаясь к его верхней границе: у пары доллар-рубль она соответствует отметке 69,15 рубля, у пары евро-рубль — значению 77,58 рубля, указывает Дмитрий Бабин из "БРС Брокер". Скорее всего, в сложившихся условиях рублю будет трудно преодолеть это техническое препятствие без сильных драйверов роста внешнего или внутреннего характера, полагает он.
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Комментарии
Рынки , Цена на нефть , Олег Кочетков , Дмитрий Бабин , Юрий Кравченко , МТС-Банк , Банк "Санкт-Петербург" , Московская биржа , Евро , Доллар
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