Биржи АТР растут

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно растут, инвесторы надеются, что локальные вспышки коронавируса не затормозят восстановление мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.43 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,28% — до 2975,87 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,5%, до 1940,76 пункта, гонконгский Hang Seng Index — опускался на 0,32% — до 24564,85 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,07%, до 2139,81 пункта. Японский Nikkei 225 рос на 0,31%, до 22548,46 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,21%, до 5954,8 пункта.

Инвесторы в целом с оптимизмом смотрят на перспективы восстановления экономики по мере открытия странами границ и возобновления экономической активности. При этом участники рынка продолжают следить за статистикой по числу зараженных коронавирусом в мире.

Так, участники торгов обратили внимание на новости о скачке новых случаев в нескольких штатах США. Борьба с новыми вспышками заражения также идет в Китае, Австралии и Японии.