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Биржи АТР закрылись в основном в минусе на рисках вокруг коронавируса 

Прайм 4 часа назад
Биржи АТР закрылись в минусе
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник закрылись преимущественно снижением из-за опасений, связанных с распространением коронавируса в мире, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,18% — до 22437,27 пункта, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,08% — до 2965,27 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite вырос на 0,29% — до 1936,65 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,5% — до 24511,34 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,68%, до 2126,73 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,03% — до 5944,5 пункта.
Инвесторы обратили внимание на воскресные заявления Всемирной организации здравоохранения о рекордном росте заболеваемости коронавирусом в мире за сутки, причем самый большой рост наблюдался в Северной и Южной Америке.
"Опасения по поводу второй волны коронавируса за границей привели к продажам в начале торгов, хотя некоторые трейдеры позднее начали фиксировать прибыль", — прокомментировали агентству Франс Пресс ситуацию на японском фондовом рынке аналитики Okasan Online Securities.
Определенное влияние на настроения инвесторов оказали и новости из Китая. Центробанк страны в понедельник третий месяц подряд оставил неизменной основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) на уровне 3,85%, что совпало с прогнозами аналитиков. LPR в августе прошлого года стала новым бенчмарком кредитования.
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Комментарии
Рынки , ВОЗ , Центральный банк России , France-Presse
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